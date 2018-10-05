جولدمان ساكس: أسواق النفط قد تسجل فائضًا بسيطًا في أوائل 2019

قال بنك “غولدمان ساكس”، إن أسواق النفط العالمية قد تسجل فائضًا بسيطًا في أوائل عام 2019، على الرغم من قوة الطلب وحالة الضبابية بشأن حجم الخسارة في الإمدادات القادمة من إيران بسبب العقوبات الأمريكية التي من المنتظر أن تبدأ الشهر المقبل.

وقال البنك في مذكرة يوم الخميس: “بينما ستستمر مخاطر صعود الأسعار في الوقت الحالي، لم تتحول البيانات الأساسية خارج إيران في اتجاه الارتفاع برأينا”.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة، مع تركيز المستثمرين على العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية.

وقال البنك إن “الحالة الأساسية لكميات النفط الإيراني ما زالت تشير إلى خسارة 1.5 مليون برميل يوميًا”، مشيرًا إلى أن “هناك مخزونًا أوليًا أعلى مع دخول الربع الأخير من العام بفعل زيادة الإنتاج في السعودية خلال يونيو/ حزيران، وأن الإمدادات في مناطق متوترة مثل ليبيا ونيجيريا فوق مستوى التوقعات بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا”.

وتابع، أن التغيرات السياسية في العراق خلال الآونة الأخيرة زادت احتمالات زيادة الإنتاج في إقليم كردستان.