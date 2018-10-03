بوتين يؤيد ترامب: محق في أن أسعار النفط بالغة الارتفاع

أيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنه “محق في أن أسعار النفط الحالية بالغة الارتفاع”.

وقال بوتين خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن “السعر ارتفع بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، أحد أكبر منتجي أوبك”.

وأضاف، أن “روسيا ستكون سعيدة بسعر نفط عند 65 إلى 75 دولارًا للبرميل”.

وكان بوتين اعتبر أنه من الأفضل لو لم يتدخل ترامب لمحاولة إدارة أسواق النفط.

وأشار بوتين إلى أن أوروبا متأخرة في محاولاتها تخفيف أثر الخطط الأمريكية لإعادة فرض عقوبات على إيران، والتي قال إنها “السبب الرئيس لارتفاع أسعار النفط”.