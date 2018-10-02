أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 4 سنوات

صعدت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، مدفوعة بقرب دخول حزمة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، الشهر المقبل.

وفي الـ 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تدخل عقوبات أمريكية جديدة على طهران حيّز التنفيذ، مرتبطة بصناعة النفط والغاز، وتشمل تقييد الصادرات للسوق العالمية.

وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية والعراق، بمتوسط حجم إنتاج يومي، يبلغ 3.8 مليون برميل، وصادرات تبلغ 2.1 مليون برميل يوميًّا.

وعند الساعة الـ (05:59 ت.غ) صعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.9% أو 8 سنتات إلى 85.06 دولار للبرميل.

ولم يسجل برنت الأسعار الواردة في البورصة الثلاثاء، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وفي الاتجاه ذاته، صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.37% أو 28 سنتًا، إلى 75.58 دولار للبرميل.

وفي الـ 8 من مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية، دخلت الحزمة الأولى منها في الـ6 من أغسطس/آب الماضي.