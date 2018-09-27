“أرامكو” السعودية تعتزم زيادة إنتاجها النفطي 

تعتزم شركة “أرامكو” السعودية النفطية العملاقة المملوكة للدولة إضافة طاقة جديدة لإنتاج الخام بنحو 550 ألف برميل يوميًا في الربع الأخير من العام، من حقلي “خريص” و”منيفة” وهو ما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج إذا كان هناك طلب.

ووفق مصادر مطلعة، فإن زيادة طاقة إنتاج الخام من حقل خريص، الذي ينتج خامًا خفيفًا عالي الكبريت، سيضيف حوالي 250-300 ألف برميل وهو ما يرفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

واستئناف الإنتاج من حقل منيفة العملاق، الذي يضخ خامًا ثقيلًا عالي الكبريت، بعد حل بعض المشاكل في الصيانة سيضيف 300 ألف برميل يوميًا أخرى إلى طاقة أرامكو لإنتاج الخام.

والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم والمنتج الرئيسي الوحيد الذي لديه طاقة لإنتاج النفط تبلغ حوالي 12 مليون برميل يوميًا، والزيادة الإضافية في الإنتاج لن ترفع الطاقة الإنتاجية لأرامكو فوق المستوى الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميًا.

لكن ذلك سيعطي الشركة مرونة أكبر في زيادة الإمدادات والوصول إلى مستويات إنتاجية أعلى في وقت أسرع من ذي قبل.

وتضخ السعودية حاليًا حوالي 10.5 مليون برميل يوميًا وستضيف المزيد من الخام إلى السوق على مدار الشهرين القادمين للتعويض عن هبوط في إنتاج إيران.