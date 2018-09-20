“أرامكو” السعودية تطور محركات وقود بقدرات “هائلة”

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية للطاقة أنها تعمل حاليًا على تنفيذ برامج بحثية تهدف إلى تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية وصفتها بأنها “هائلة”.

وعبرحسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوضحت الشركة أنها تعمل في ذلك المشروع بالشراكة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم.

وقالت الشركة في تغريدتها: “نعمل في # أرامكو_السعودية، بالشراكة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، على تنفيذ برامج بحثية تهدف إلى تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة”.

وأوضحت الشركة في ملصق أرفقته بالتغريدة أن المشروع قائم على “تقنية احتجاز الانبعاثات الكربونية الخارجية من عوادم السيارات، والتي تعتمد على احتواء الانبعاثات لحظة خروجها من المصدر عبر نظام عادم، حيث يمكنه احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بالسيارة ثم التخلص منه بطريقة مستدامة”.