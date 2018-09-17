إنفاق “أرامكو” على الحفر في 10 سنوات سيتخطى 133 مليار دولار

ذكر مسؤول تنفيذي بارز في شركة “أرامكو” السعودية، اليوم الإثنين، إن شركة النفط الحكومية العملاقة ستنفق أكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) على أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز خلال “العقد القادم”.

وقال محمد القحطاني النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في الشركة، في بيان له: ‭”‬سننفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد القادم”، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأدلى القحطاني بتصريحاته خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية “صدى”، في “أبقيق” بالسعودية، وفقًا للبيان.

وأضاف: “نفخر بالعلاقات المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون الناجح مع 34 شركة أسهمت في تمويل الأكاديمية”.

وأكمل قائلًا: “ستلعب الأكاديمية دورًا مهمًا في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر، وستُسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.