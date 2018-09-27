أمريكا تعلن قرب التوصل لاتفاق مع السعودية على بناء مفاعلات نووية  

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقترب من الاتفاق مع السعودية على بناء مفاعلات للطاقة النووية، لكن المحادثات مع المملكة بشأن وضع معايير صارمة لمنع الانتشار لا تزال تمثل تحدّيًا.

وأجرى بيري محادثات مع عدد من القادة بالسعودية بينهم الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن طموحات المملكة في بناء محطتين للطاقة النووية بصفة مبدئية.

وتريد السعودية إنشاء 16 مفاعلًا في نهاية المطاف في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار.

وقال بيري إنه “تم إحراز تقدم على صعيد معايير منع الانتشار، لكن المحادثات لا تسير بالسرعة التي كان يتمناها الجانبان”.

وأضاف بيري للصحفيين في مقر وزارة الطاقة أنه أبلغ القادة السعوديين بأن “الرسالة الأهم على مستوى العالم هي أن يتولد الانطباع بأن موقفهم صارم جدًا من منع الانتشار”.

وقال إن جزءًا “من المحادثات يتركز على ضمان ألا تنطوي أي عمليات تفتيش نووي على اقتحام أي مناطق ذات حساسية في المملكة”.

وفي تموز/يوليو الماضي قالت كوريا الجنوبية، إن مؤسستها للطاقة الكهربائية (كيبكو) بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي وإن الاختيار سيقع على الفائز في 2019 على الأرجح.

وتأمل واشنطن أن تشتري السعودية تكنولوجيا نووية من شركات أمريكية منها وستنغ هاوس التي نجت أخيرًا من الإفلاس وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين متطورين في الولايات المتحدة.