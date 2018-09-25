بحثًا عن بديل للخام الإيراني.. الهند تخفف قواعد استيراد النفط 

سمحت الهند لشركات التكرير التابعة للدولة للمرة الأولى بشراء 35% من وارداتها النفطية، بناقلات يرتبها الطرف البائع، وهو ما يسمح لها بالتحول بسرعة إلى شحنات أرخص ثمنًا، تمهيدًا للتحول إلى موارد بديلة تغني عن السوق الإيرانية.

ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإنّ “الإجراء سيساعد المصافي في ثاني أكبر سوق للنفط الإيراني، بزيادة المشتريات من موارد بديلة، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف مبيعات الخام الإيرانية من خلال مجموعة جديدة من العقوبات، اعتبارًا من من الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر”.