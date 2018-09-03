الهند تسمح لشركات حكومية باستيراد النفط من إيران

قررت الهند الموافقة لشركات التكرير الحكومية باستيراد النفط الإيراني على أن توفر طهران الناقلات وخدمات التأمين، بعدما أوقفت شركات من بينها شركة الشحن الهندية (إس.سي.آي)، أكبر شركة شحن في البلاد، الرحلات إلى إيران؛ بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال مسؤول بشركة الشحن الهندية لرويترز: “لدينا الوضع نفسه الذي تشهده معظم شركات الشحن الغربية؛ لأنه لا توجد تغطية، لذا لا يمكننا الذهاب إلى إيران”.

وذكر مصدر حكومي هندي: “سمحت وزارة الشحن لشركات التكرير بشراء النفط الإيراني على أساس شامل للتكلفة والتأمين والشحن”.

وأضاف أن السماح بالشراء على أساس شامل التكلفة والتأمين والشحن لا ينطبق إلا على العقود السنوية القائمة مع إيران.