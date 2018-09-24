بعد استضافتها اجتماع “أوبك”.. الجزائر تعول على أسعار النفط لتحسين اقتصادها

وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة “سوناطراك” الجزائرية، عبد المؤمن ولد قدور، اجتماع دول أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك“، الذي استضافته بلاده، الأحد، بالناجح والذي سيساهم في استقرار أسعار النفط بالسوق العالمية.

واعتبر ولد قدور أن سعر خام برنت المقدر بـ80 دولارًا، هو السعر المناسب لأجل الاستثمارات في قطاع النفط، معربًا عن تفاؤل بلاده بأن السعر الجديد للبرميل سيسمح بوضع مخطط استثمارات كبرى على مدار 10 أعوام.

كما لفت مدير عملاق المحروقات في أفريقيا “سوناطراك” خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إلى أن اجتماع “أوبك” الذي احتضنته بلاده، “سيجعل الأمور مستقرة بين الدول”.

وختم بقوله: “لما انخفض السعر سابقًا إلى ما دون 40 دولارًا، دخلت بعض الدول في أزمات اقتصادية؛ بسبب بناء ميزانيتها على أسعار مرتفعة للنفط”.

وقالت “أوبك” في تقرير آفاق النفط العالمية، الأحد: إن انخفاض الطلب على خام “أوبك” هو نتيجة لقوة المعروض خارج المنظمة في الفترة بين 2017 و2023، لا سيما النفط المحكم الأمريكي.