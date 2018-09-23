“أوبك” ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على نفطها

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبل)، أن إنتاج النفط الأمريكي سيكتسب زخمًا في الأعوام الخمسة المقبلة، مقابل انخفاض الطلب على نفط المنظمة.

وقالت “أوبك” في تقرير آفاق النفط العالمية، إن “انخفاض الطلب على خام أوبك هو نتيجة لقوة المعروض خارج المنظمة في الفترة بين 2017 و2023، لاسيما النفط المحكم الأمريكي”.

وأضافت: “تظل الولايات المتحدة إلى حد كبير أهم مصدر لنمو المعروض في الأمد المتوسط، إذ تسهم بثلثي الإمدادات الجديدة بدعم من ارتفاع إنتاج النفط المحكم”.

وأشارت المنظمة إن الولايات المتحدة ستزيد إنتاج النفط المحكم إلى 13.4 مليون برميل يوميًا في 2023 من 7.4 مليون برميل يوميًا في 2017، على أن يصل إجمالي الإنتاج الأمريكي إلى 20 مليون برميل يوميًا.

كما تتوقع أوبك انخفاض الطلب على نفطها إلى 31.6 مليون برميل يوميًا في 2023 من 32.6 مليون في 2017.

وكانت المنظمة توقعت في تقريرها العام 2017 وصول الطلب على خامها إلى نحو 33 مليون برميل، حتى منتصف عشرينيات القرن الحالي.