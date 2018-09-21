ارتفاع النفط بفعل مخاوف الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على إيران

ارتفعت عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط الخام، وعلى الرغم من ضغوط دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر/ تشرين الثاني 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.33%، إلى 78.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر/ تشرين الأول 7 سنتات، أو 0.10%، إلى 70.39 دولار للبرميل.

ودعا ترامب أمس الخميس، منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إلى خفض أسعار النفط، قائلًا في تغريدة على “تويتر”: “بدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع”.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك” مع حلفاء يوم الأحد في الجزائر، لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جرّاء العقوبات الأمريكية.