ترامب يطالب “أوبك” بخفض أسعار النفط على الفور

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول “أوبك”، خاصة الواقعة منها في منطقة الشرق الأوسط، بخفض أسعار النفط الخام فورًا.

تأتي تصريحات ترامب، قبيل 3 أيام من اجتماع مرتقب للجنة المراقبة في “أوبك”، والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بالعاصمة الجزائر.

وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع “تويتر”، أن “بلاده توفر الحماية لدول الشرق الأوسط، الذي لن يكون آمنًا بدوننا لفترة طويلة.. ومع ذلك يستمرون في رفع أسعار النفط لأعلى وأعلى”.

وتركزت تصريحات الرئيس الأمريكي، لدول “أوبك“، التي تتألف من 15 عضوًا؛ بسبب إنتاجها قرابة ثلث الطلب العالمي على النفط الخام، بحجم 32.5 مليون برميل يوميًا.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، بخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، على أن ينتهي أجل الاتفاق، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.