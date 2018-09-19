ارتفاع النفط وسط مخاوف من عدم قدرة المنتجين على تغطية عجز الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء على الرغم من زيادة المخزونات التي فاقت في أثرها المخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتًا في العقود الآجلة إلى 79.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت 1.3% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا، أو ما يعادل 0.29%، إلى 70.05 دولار للبرميل، بعدما قفزت 1.4% في اليوم السابق.

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء وسط تقارير إعلامية تحدثت عن أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تشعر بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل.

وكانت “رويترز” ذكرت في الخامس من أيلول/ سبتمبر أن السعودية تريد أن يظل النفط يتحرك في نطاق بين 70 و80 دولارًا للبرميل للحفاظ على التوازن بين تعظيم العائد والسيطرة على الأسعار حتى انتخابات الكونغرس الأمريكي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 أيلول/ سبتمبر في الجزائر لبحث كيفية تخصيص الزيادات في الإنتاج في إطار الحصص المقررة، وذلك لتعويض خسارة الإمدادات القادمة من إيران.

وستدخل العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، على الرغم من أن الكثير من المشترين قلصوا بالفعل مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤلات حل كيفية تغطية النقص.

وفاقت مخاوف الإمدادات في أثرها زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي جرى الإعلان عنها أمس الثلاثاء.

ووفقًا لمعهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 397.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أيلول/ سبتمبر.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت 1.5 مليون برميل.

وستُنشر بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.