تراجع أسعار النفط بفعل رسوم تجارية أمريكية على الصين

تراجعت أسعار عقود النفط الآجلة في تعاملات اليوم الثلاثاء، على وقع الرسوم التجاريّة الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين ونسبتها 10 %، على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.

وبحلول الساعة الـ (07:36 ت.غ) تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 0.47 % أو 37 سنتًا، إلى 77.68 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بنسبة 0.28 % أو 19 سنتًا، إلى 68.47 دولار للبرميل.

وتتأثر أسعار النفط هبوطًا، بعودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ لأن من شأنها خفض الطلب على الخام، الذي يُعدّ وَقود التصنيع الرئيس.

وقال ترامب، في بيان له، خلال وقت متأخر من الاثنين، إن أي ردّة فعل من جانب الصين على الرسوم الجديدة، سيعقبها فرض الولايات المتحدة رسومًا جديدة على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار.