بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط والغاز ‎

وقع طارق الملا، وزير البترول المصري، اليوم السبت، اتفاقيتين جديدتين مع شركات نفط عالمية؛ للتنقيب عن البترول والغاز، باستثمارات أكثر من مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاقية الأولى “مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، باستثمارات نحو مليار دولار؛ لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة”.

وفتح اكتشاف “إيني” الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب، لضخ استثمارات في مصر؛ بحثًا عن النفط.

وقالت الوزارة، إن “الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنرجي ودوفر الكندية وروكهوبر البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، باستثمارات 10 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر 4 آبار”.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة؛ بعد اكتشافات كبيرة للغاز، في الأعوام القليلة الماضية، من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.

وقال الملا في البيان، إن “قطاع البترول استطاع، منذ حزيران/ يونيو 2014 وحتى الآن، توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة؛ للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 15 مليار دولار”.