زواج رولا خرسا بحضور مفتي مصر الأسبق علي جمعة (صور وفيديو)

احتفلت الإعلامية المصرية رولا خرسا بحفل زواجها، أمس الجمعة، على رجل الأعمال حسن خليفة بحضور كوكبة من نجوم الإعلام في مصر.

لكن اللافت في الحفل، الذي أقيم في مسجد فاضل بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) أن المأذون كان علي جمعة مفتي مصر السابق.

ونشرت الإعلامية دعاء فاروق صورًا من الحفل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط مظاهر احتفالية تظهر فرح الحضور، الذين برز منهم شيرين الشايب، سالى شاهين وريهام السهلى.

جدير بالذكر أن الإعلامية رولا خرسا كانت متزوجة من الإعلامي المصري عبد اللطيف المناوي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون الرسمي، قبل أن ينفصلا لاحقًا.