وزير الطاقة الأمريكي: 3 دول نفطية كبيرة يمكنها تعويض إمدادات إيران

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم الجمعة، “إن السعودية والولايات المتحدة وروسيا بمقدورها زيادة الإنتاج العالمي من النفط في الأشهر الثمانية عشر القادمة؛ لتعويض انخفاض إمدادات الخام من إيران وغيرها”.

جاءت تصريحات بيري خلال زيارة إلى موسكو، حيث أوضح أن “لديه شعورًا إيجابيًا بشأن قدرة السعودية على الحفاظ على مستوى إنتاجها وحتى زيادته”.

وقال بيري: إن هناك عددًا من الأسباب لذلك، من بينها احتمال أن تتوصل الكويت والسعودية قريبًا إلى حل بشأن نزاع حدودي، مما سيسمح بالوصول إلى حقل نفطي في المنطقة المتنازع عليها.

وأضاف أنه يتوقع زيادة كبيرة جديدة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة، بالمقارنة مع الزيادات المسجلة حتى الآن، في الوقت الذي سيتم فيه تشغيل طاقة جديدة لخطوط الأنابيب.

وأشار بيري إلى أنه في غضون ذلك فإن روسيا “تعمل بجد” لتوصيل الإنتاج إلى السوق العالمية، مضيفًا: “لذلك لا أتوقع زيادات كبيرة” في أسعار النفط العالمية.

وبشأن العلاقة السياسية المشحونة بالتوتر بين واشنطن وروسيا، قال بيري “إنه ونظيره الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك يفضلان عدم توسعة العقوبات الأمريكية، وأن الكرة في ملعب روسيا”.

وأضاف: “لدى روسيا الفرصة لإرسال رسالة بأنهم سيكونون جيرانًا جيدين، سيكونون متحضرين في الطريقة التي سيتعاملون بها مع جيرانهم.. هذا لم يحدث بعد، من وجهة نظرنا، في التعامل مع أوكرانيا”.

وسيحدد سلوك روسيا تجاه دول أخرى ما إذا كانت الولايات المتحدة مضطرة لفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا، وبهذا الخصوص أوضح بيري: “إلى أن يتم إرسال تلك الإشارات، فإن العقوبات المحتملة على نورد ستريم 2 تظل واقعية للغاية”.