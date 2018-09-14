بسبب شح المعروض.. إيران تقول إن أمريكا لا تستطيع خفض صادراتها النفطية لـ”صفر”

قال مسؤول إيراني كبير اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في خفض صادرات بلاده النفطية إلى صفر، إذ يُعاني السوق من شح في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.

وتسعى واشنطن إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى صفر بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع إعادة فرض عقوبات على طهران.

لكن على الرغم من ذلك، تتلقى الأسعار دعمًا من الخسارة المتوقعة نتيجة لتقلص الإمدادات الإيرانية، وتراجع إنتاج فنزويلا العضو في “أوبك”، وتعطل إمدادات أخرى، وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع إلى 80 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذُ شهر مايو/أيار الماضي.

وعلّق محافظ إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حسين كاظم بور أردبيلي في تصريحات صحفية قائلًا: إن “نقص الإمدادات” يعني أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى صفر، مضيفًا أنها “لا توجد طاقة فائضة في أي مكان”.

وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط، اتفقت “أوبك” مع حلفاء في شهر يونيو/حزيران على زيادة الإنتاج، وتشارك المنظمة وهؤلاء الحلفاء في اتفاق لخفض الإنتاج قائم منذُ عام 2017.