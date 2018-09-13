النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية رغم شح المعروض

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتتخلى عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي أثارت فيه المخاوف الاقتصادية شكوكًا بشأن نمو الطلب الحالي على الوقود.

وبحلول الساعة الـ 0635 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.88 دولار للبرميل منخفضة 49 سنتًا أو ما يعادل 0.7 % بالمقارنة مع التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتًا أو ما يعادل 0.5 % إلى 79.36 دولار للبرميل.

وترجع الانخفاضات إلى مخاوف بشأن تباطؤ محتمل في نمو الطلب على الوقود بسبب نزاعات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك اضطرابات الأسواق الناشئة.

وأظهر مسح شمل مئات الشركات أن الشركات الأمريكية في الصين متضررة من الرسوم الجمركية التي يجري فرضها في الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين؛ ما دفع جماعات ضغط أمريكية تجارية أجرت استطلاع الرأي إلى حث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة النظر في نهجها.

ودعت إدارة ترامب المسؤولين الصينيين لاستئناف المحادثات التجارية في الوقت الذي تتأهب فيه واشنطن لتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وأمس الأربعاء، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2019 مشيرة إلى مخاطر اقتصادية.

وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط في العام المقبل سيرتفع بمقدار 1.41 مليون برميل يوميًّا بما يقل عن 200 ألف برميل يوميًّا بالمقارنة مع الشهر الماضي، وبما يمثل ثاني خفض على التوالي في التوقعات.