النفط ينخفض مع تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في تداولات اليوم الخميس بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ لكن انخفاضًا في مخزونات الخام التجارية الأمريكية قدم بعض الدعم.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74.54 دولار للبرميل عند الساعة 0647 بتوقيت غرينتش منخفضة 24 سنتًا بما يعادل 0.3 %عن إغلاقها السابق، في المقابل سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض بلغ ستة سنتات عن أحدث تسوية لها مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة التي قدمت دعمًا أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة مع برنت.

وأدى احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي قد يكبح النمو الاقتصادي إلى ضعف في أداء الأسواق العالمية في الوقت الذي صعّدت واشنطن وبكين من حربهما التجارية بتطبيق رسوم عقابية نسبتها 25 % على سلع قيمتها 16 مليار دولار لكل منهما.

ياتي ذلك فيما من المنتظر أن تعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن فرض رسوم على قائمة واردات صينية مقترحة قيمتها 200 مليار دولار إضافية.

بدورها، وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قالت إن “هذه الإجراءات من المتوقع أن تحذف ما يصل إلى 0.3-0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للصين في 2019″، مضيفة “بالنسبة للولايات المتحدة القيود التجارية ستمحو نحو ربع نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي ليصبح 2.3 في المئة في 2019.”