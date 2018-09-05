حكم دولي يُلزم مصر بدفع ملياري دولار تعويضًا لشركة إسبانية

أصدر مركز تحكيم دولي حكمًا يُلزم مصر بدفع تعويض بنحو 2.013 مليار دولار إلى شركة “فينوسا” الإسبانية على خلفية نزاع على توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقًا عليها مسبقًا.

وقالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء في بيان صحفي، إن خلفية النزاع ترجع إلى “قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية بتوريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد العام 2000”.

وأضافت الوزارة:”جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الدولة المصرية، وتحقيقًا للصالح العام”.