السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لأوروبا في أكتوبر وتخفضه لآسيا

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها زادت سعر بيع خامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى الزبائن في شمال غرب أوروبا في أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار 1.45 دولار للبرميل، ليصل إلى سعر برنت مخصومًا منه 1.80 دولار للبرميل.

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى الزبائن الآسيويين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار 0.10 دولار عن سبتمبر /أيلول ليصل إلى علاوة قدرها 1.10 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

وجرى تحديد سعر الخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول عند دولار واحد فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، بزيادة 0.10 دولار للبرميل عن الشهر السابق.