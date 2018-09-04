أرامكو تسلم أول شحنة خام لمصفاة مشتركة بماليزيا في أكتوبر

تخطط أرامكو السعودية لتسليم أول شحنة من النفط الخام إلى مصفاة مشتركة مع بتروناس في ماليزيا في تشرين الأول/ أكتوبر، وفق ما أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.

ونقلت “رويترز” عن المصادر قولها إنّ ذلك يأتي “مع استعداد الشركتين لبدء التشغيل التجريبي للمصفاة الجديدة”.

والمشروع الذي يطلق عليه “رابيد” هو مجمع تكرير وبتروكيماويات متكامل قيمته 27 مليار دولار يقع بين مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي؛ حيث تقع ممرات الشحن البحري لنفط وغاز الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ورابيد واحدة من أربع مصافٍ جديدة في آسيا، بطاقة معالجة إجمالية للخام بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا، ومن المنتظر أن تبدأ التشغيل من أواخر 2018 إلى 2019.

وقال تجار ومحللون إنّ “تلك المصافي ستزيد الطلب على الخام في آسيا وإنتاج الوقود في المنطقة”.

وسيضم مجمع رابيد مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميًا ومجمعًا للبتروكيماويات بطاقة 7.7 مليون طن سنويًا.

ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التكرير في 2019 تليها عمليات البتروكيماويات في فترة من ستة أشهر إلى عام.

وستورد أرامكو 50% من احتياجات المصفاة من النفط الخام مع خيار لزيادة النسبة إلى 70%.

وكانت أرامكو وبتروناس خاطبتا البنوك في وقت سابق هذا العام لإعادة تمويل قرض للمشروع حجمه ثمانية مليارات دولار.

ولم ترد أرامكو السعودية ولا بتروناس حتى الآن على طلب للتعليق.