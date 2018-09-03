“بقرة حلوب” لأردوغان.. قطر توقع اتفاقًا لمد تركيا بالنفط والغاز

كما توقَّع الخبراء فإن قطر تعلق على ما يبدو في شِباك المشاكل التركية المالية المتفاقمة مع حاجة أنقرة للمزيد؛ رغم مليارات الدولارات التي حصلت عليها من الدوحة لدعم اقتصاد حليفتها الذي يُعاني خللًا هيكليًا هو أعمق وأشد تلفًا من أن تنفع فيه الحقن الموضعية.

قالت وزارة التجارة التركية في بيان، اليوم الاثنين، إن أنقرة ستوقع اتفاقًا اقتصاديًا وشراكة تجارية مع قطر؛ لتأمين إمدادات أرخص ثمنًا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

ورأى محللون في الخطوات القطرية، لحظةً فارقةً تتحوَّل فيها الدوحة إلى ما وصفه معلقون بمواقع التواصل الاجتماعي بـ”البقرة الحلوب” التي تدفع لتركيا “إتاوات” نقدية متى دعت الضرورة، ضمن تبعية قطرية لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان سياسيًا وأمنيًا وحتى اقتصاديًا.

وتعهَّدت قطر -في البداية- باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، قبل أن تضيف إليها -لاحقًا- 3 مليارات كخط ائتمان من البنك المركزي القطري.