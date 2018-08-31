مخاطر طلب النفط جراء الحروب التجارية قد تبدد الأثر الإيراني على الأسعار

خفض محللو أسواق النفط توقعاتهم لعام 2018، للمرة الأولى في نحو عام، خلال شهر أغسطس/آب الجاري؛ في ظل تنامي المخاوف من أثر التوترات التجارية المتنامية بالطلب على الخام، على الرغم من أن تقلص الإمدادات، وخاصة من إيران، سيكبح الخسائر، وفقًا لما أظهره استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة.

وتوقع استطلاع للرأي شمل 45 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.71 دولار للبرميل في عام 2018، بانخفاض قدره 16 سنتًا عن 72.87 دولار في توقعات استطلاع الرأي، الذي أجري الشهر الماضي.

ويزيد هذا عن 71.96 دولار في المتوسط، منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ السعر 72.58 دولار للبرميل في المتوسط عام 2019.

ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي 67.13 دولار للبرميل في المتوسط عام 2018، مقارنة مع 67.32 دولار للبرميل في متوسط توقعات الشهر الماضي، و66.40 دولار للبرميل في المتوسط إلى الآن.