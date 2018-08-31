النفط يهبط متأثرًا بالحروب التجارية لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن اقتراب العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية وهبوط إنتاج فنزويلا حالا دون المزيد من الخسائر.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت غرينتش بانخفاض بلغ 13 سنتًا عن سعر التسوية السابقة.

ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرًا يذكر عند 70.25 دولار للبرميل.

وحذر محللون من أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى كبيرة، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، قد تبدأ في الضغط على النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الوقود.

وفي ظل تراجع إمدادات فنزويلا بشدة والمخاوف بشأن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي ستستهدف صادرات طهران النفطية من نوفمبر/ تشرين الثاني، تتجه أسواق الخام في أغسطس/ آب إلى تسجيل ارتفاع بأكثر من 4% في سعر برنت و2% في سعر خام غرب تكساس الوسيط.