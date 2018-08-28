تقرير: زيادة دخل “أوبك” 169 مليار دولار العام الجاري

توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن تقفز إيرادات منظمة “أوبك” بحوالي 169 مليار دولار العام الحالي نتيجة تحسن الأسعار وزيادة إنتاج بعض الدول الأعضاء.

وبحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فإن دخل المنظمة البالغ عدد أعضائها 15 عضوًا ارتفع بنحو 126 مليار دولار عام 2017 نتيجة الزيادة في سعر سلة “أوبك” بحوالي 10 دولارات للبرميل.

وأفاد التقرير الذي نشر أمس الاثنين، بأن دخل المنظمة ومقرها في العاصمة النمساوية فيينا سيرتفع من نحو 567 مليار دولار عام 2017 الى 736 مليار دولار العام الحالي قبل أن يتراجع بشكل طفيف الى نحو 719 مليار دولار عام 2019.

ولم يورد التقرير توقعات بالنسبة للأسعار، إلا أن تقارير دولية سابقة قدرت أن يزيد متوسط السعر على 60 دولارًا للبرميل خلال العام الحالي مقابل 50 دولارًا عام 2017.

كما من المتوقع أن يرتفع مستوى إنتاج المنظمة هذا العام بعد قيام المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر نفطي في العالم وأعضاء آخرين، بزيادة الإمدادات للسوق لوقف الصعود السريع في الأسعار نتيجة تضاؤل احتياط الدول المستهلكة وعوامل أخرى.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات جميع دول “أوبك” تحسَّنت العام الماضي نتيجة ارتفاع متوسط السعر من نحو 40 إلى 50 دولارًا للبرميل، وأن السعودية استحوذت على أكثر من ربع الزيادة إذ ارتفعت إيراداتها من الصادرات النفطية من حوالي 134 مليار دولار عام 2016 إلى 167 مليار دولار عام 2017.

كما ارتفعت الإيرادات من 53 مليارًا إلى 69 مليار دولار في العراق، ومن 45 مليارًا إلى 55 مليار دولار في الإمارات، ومن 37 مليارًا إلى 46 مليار دولار في الكويت، ومن 24 مليارًا إلى 31 مليار دولار في قطر، ومن حوالي 53 مليارًا إلى 69 مليار دولار في إيران، في حين قفز دخل ليبيا من ملياري دولار إلى 11 مليار دولار.