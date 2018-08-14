النفط يرتفع رغم توقعات “أوبك” بانخفاض الطلب على الخام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، رغم توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بانخفاض الطلب على نفطها في العام المقبل، فضلًا عن استمرار التوترات العالمية التجارية.

وتوقعت “أوبك”، الاثنين، انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل مع ضخ المنافسين المزيد من الخام.

وقالت “أوبك” إن العالم سيحتاج إلى 32.05 مليون برميل يوميًا من خام الدول الأعضاء بها، خلال 2019، بانخفاض 130 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي.

وبحلول الساعة (06.13 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.28% أو ما يعادل 20 سنتًا إلى 72.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.43% أو ما يعادل 29 سنتًا إلى 67.49 دولار للبرميل.