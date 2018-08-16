مسلحون يقتحمون مقر شركة نفطية في العاصمة الليبية طرابلس

قالت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بالعاصمة الليبية طرابلس، إن مسلحين اقتحموا مقر الشركة؛ حيث طلبوا لقاء عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة الشركة.

وذكرت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المسلحين الذين اقتحموا مقرها تابعون للأمن المركزي بطرابلس، الذي يتبع داخلية حكومة الوفاق، فيما طالبوا مكتب شؤون لجنة الإدارة إخطار رئيس لجنة الإدارة عدم الدخول إلى المكتب إلا بعد مراجعتهم.

وأكدت الشركة في بيان سابق، أن عماد بن كورة رئيس مجلس الشركة تعرض لتهديدات؛ إثر إقالته لرئيس لجنة أزمة الوقود والغاز “ميلاد الهجرسي”، خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن جهات مسلحة كثيرة في طرابلس، لديها صبغة رسمية وتتبع رسميًا حكومة الوفاق، غير أنها تنتهك في أغلب أعمالها القانون، ولا تأتمر بأوامر المسؤولين الحكوميين؛ لأن أغلب عناصرها كانوا ضمن الجماعات المسلحة والتحقوا بهذه الأجهزة عنوة، وبدون تدريب كاف وفهم لأصول العمل القانوني، وفق متابعين.