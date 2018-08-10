“الطاقة الدولية” تتوقع “عاصفة” في سوق النفط بقية العام

توقعت وكالة الطاقة الدولية، بأن تشهد أسواق النفط عاصفة قوية حتى نهاية العام الحالي، بعد أن دخلت مرحلة قصيرة من الهدوء.

وقالت الوكالة اليوم الجمعة، في تقرير شهري إن “هدوء السوق في الآونة الأخيرة، مع انحسار التوترات بشأن الإمدادات في الأجل القصير، والتراجع الحالي للأسعار، والنمو المنخفض للطلب ربما لا تستمر”.

وأوضحت الوكالة بأنه “مع سريان العقوبات النفطية على إيران، ربما بجانب مشكلات في الإنتاج في أماكن أخرى، فإن الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يكون أمرًا ينطوي على الكثير من التحديات، وقد يأتي على حساب الحفاظ على احتياطي مناسب من فائض الطاقة الإنتاجية”

وكانت أسعار النفط ارتفعت قرب 80 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014، وذلك بسبب مخاوف بشأن نقص الإمدادات، فيما انخفضت الأسعار في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي استعادت فيه ليبيا بعض فاقد الإنتاج.

ومما أسهم بانخفاض الأسعار إشارة واشنطن إلى أنها قد تمنح بعض مشتري النفط الإيراني الآسيويين بعض الاستثناءات من العقوبات في العام القادم، غير أن الولايات المتحدة تقول إنها ما زالت تسعى لإجبار زبائن النفط الإيراني على وقف المشتريات تمامًا في الأجل الطويل.