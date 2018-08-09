“نوفاتيك” الروسية تدشن خط إنتاج ثانيًا للغاز في “يامال” قبل الموعد المقرر

دشَّنت شركة “نوفاتيك” الروسية، خط الإنتاج الثاني للغاز الطبيعي المسال في محطتها في شبه جزيرة “يامال” قبل الموعد المقرر، مع سعي موسكو إلى أن تصبح لاعبًا عالميًا مهمًا في سوق الغاز المسال.

وقالت “نوفاتيك”، التي تسيطر على محطة “يامال” للغاز الطبيعي المسال، حيث تملك “توتال” الفرنسية، و “سي.إن.بي.سي” الصينية، و “سيلك رود فاند” حصصًا قليلة، إن بدء التشغيل جاء قبل الموعد الأصلي المقرر بستة أشهر، وتشحن “يامال” الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا.

وتُنتج محطة “يامال”، بالإضافة إلى الغاز المسال، مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف يمكن أن يحلَّ محل بعض الإمدادات الإيرانية إلى شركات في الشرق الأوسط، مع إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران، بحسب ما قالته مصادر تجارية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الغاز الطبيعي المسال الثاني 5.5 مليون طن سنويًا، وهو ما سيضاعف إنتاج “يامال”.

وتبني نوفاتيك أيضًا خط إنتاج ثالثًا، من المتوقع تشغيله العام المقبل، ليرتفع بذلك الإنتاج السنوي من الغاز المسال إلى 16.5 مليون طن.

وقال رئيس مجلس إدارة “نوفاتيك”، ليونيد ميخيلسون، اليوم الخميس: إن “خطي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في يامال، يشكلان معًا حاليًا نحو 3.5% من السوق العالمية للغاز المسال، وهي مجال متنامٍ أمام منتجي الطاقة الدوليين”.

وقال ميخيلسون في بيان:”يتمثل هدفنا الإستراتيجي في إنتاج ما بين 55 و60 مليون طن سنويًا بحلول 2030″.

وتخطط “نوفاتيك” لتدشين محطتها الثانية للغاز الطبيعي المسال بعد 2020.

ويأتي تشغيل خط الإنتاج الثاني بعد أيام من رسوم صينية مقترحة على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو ما يوسّع نطاق الحرب التجارية الدائرة بين الدولتين.

وفي يوليو/ تموز، سلّمت “نوفاتيك” أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على طريق بحر الشمال بمحاذاة الساحل القطبي، والذي يختصر بشكل كبير الوقت إلى آسيا.

وتخطط “سي.إن.بي.سي” للبدء بتحميل 3 ملايين طن على الأقل من “يامال” اعتبارًا من 2019.

وعند الذروة، ستنتج “يامال” ما يزيد على مليون طن من مكثفات الغاز سنويًا، وقدمت “نوفاتيك” طلبيات لشراء سفن خاصة لتلك الشحنات.

ووفقًا لبيانات “رويترز”، ومصدّرين تجاريين، فإن شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) اشترت نحو 37 ألف طن من المكثفات عبر مناقصة من “يامال” في شحنة جرى تحميلها في ناقلة بميناء سابيتا التابع ليامال في نهاية يوليو/ تموز.