تركيا: سنواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيًا مع اتفاق توريد طويل الأمد.

وفي مقابلة بثتها قناة “خبر”، قال دونميز، إن “عقد التوريد الطويل الأجل مع إيران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، ويسري حتى عام 2026”.

ودخلت يوم أمس، الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ، وشملت شراء الدولار الأمريكي والمعادن الثمينة وقطع الطائرات، في حين تستهدف الدفعة الثانية المقررة في الـ4 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل قطاع الطاقة الإيراني والبنك المركزي ومؤسسات اقتصادية أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بقطع بلاده تعاملاتها التجارية مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات.