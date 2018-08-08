بعد سعيها إلى جزء من الكعكة.. مجموعة كندية تنفي إجراء محادثات مع “أرامكو”

نفت مجموعة بورصة “تي.إم.إكس” الكندية، اليوم الأربعاء، إجراء محادثات مع “أرامكو” السعودية، بشأن إدراج جزئي في بورصة تورونتو.

وقالت المجموعة الكندية إنها “لم تُجرِ مؤخرًا محادثات مع أرامكو السعودية بشأن إدراج جزئي في بورصة تورونتو، في إطار الطرح العام الأولي المزمع لعملاق النفط السعودي”.

وأضافت أنها “ليس لديها حاليًا أي خطط لمزيد من الحوار”.

وقالت “روتيرز” إن “(تي.إم.إكس) سعت جاهدة من أجل قطعة من كعكة الطرح العام الأولي، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ”.

لكن السعودية جمّدت يوم الأحد كل التجارة، والاستثمارات الجديدة مع كندا، وطردت السفير الكندي، ردًا على دعوة من أوتاوا للإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني السعودي أُلقي القبض عليهم، الأمر الذي اعتبرته الرياض تدخلًا في شؤونها.