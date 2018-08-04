شركة أرامكو السعودية تعلن استئناف نقل النفط عبر “باب المندب” 

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم السبت، أنها استأنفت عمليات نقل شحنات النفط الخام بشكل فوري، عبر مضيق باب المندب، بعد أن أوقفته؛ بسبب استهداف الحوثيين ناقلتين تابعتين لها في وقت سابق.

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة بعد تصريح لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، حول استئناف عمليات النقل، بناءً على تأكيد قوات التحالف العربي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار حرية حركة الملاحة البحرية، والتجارة العالمية في المضيق وجنوب البحر الأحمر.

وشددت “آرامكو”، في بيان صدر عنها، على حرصها “على متابعة وتقييم الوضع الراهن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وموثوقية الإمدادات لعملائها، من خلال شبكتها الممتدة التي تتمتع بمرونة تصدير النفط الخام من عدة موانئ”، مؤكدة حرصها على “البيئة وأمن وسلامة الناقلات وطواقمها، وذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان ذلك”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب الذي يمر من خلاله نحو 4.6 مليون برميل نفط يوميًا، وذلك عقب الإعلان عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم حوثي بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء الماضي: إن “قيادة قوات التحالف وبالتنسيق مع المجتمع الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر”.