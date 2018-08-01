نتنياهو يحذر إيران من مواجهة “تحالف دولي” في “باب المندب”

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران اليوم الأربعاء، من إغلاق مضيق “باب المندب”، وقال إنه إذا حاولت طهران ذلك فسوف تواجه تحالفًا دوليًا ستكون إسرائيل طرفًا فيه.

وأضاف خلال استعراض لضباط جدد بالبحرية في حيفا: “إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب فأنا متأكد من أنها ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي سيكون مصممًا على الحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا التحالف سيشمل أيضًا الأفرع العسكرية لإسرائيل كلها”.

وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قد تطرق لذات الموضوع دون أن يتخذ موقفًا معلنًا حيث قال في كلمة منفصلة: “سمعت في الآونة الأخيرة عن تهديدات بالإضرار بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر”.

وأعلن الحوثيون المتهمون بتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنافذ البحرية لهذا البلد الثلاثاء، وقفًا أحاديًا للنار في البحر الأحمر مدة أسبوعين، بعد أيام من استهداف ناقلة نفط سعودية في باب المندب.