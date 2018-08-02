توقف الإنتاج بحقل التحدي للغاز في ليبيا

أفاد مسؤول في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي تدير حقل التحدي في ليبيا، بأن الإنتاج قد توقف في حقل للغاز بشرق ليبيا، اليوم الخميس؛ نظرًا لانقطاع الكهرباء.

وينتج الحقل وفقًا لـ”رويترز”، مكثفات للغاز ويغذي محطات توليد الكهرباء في شمال بنغازي وفي مرفأ الزويتينة لتصدير النفط.

وقال ربيع خليفة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الموازية في شرق ليبيا، إنه لا يعلم سبب توقف الإنتاج في حقل الغاز، لكنه أضاف أن هناك عجزًا في الكهرباء قدره 300 ميغاوات في الجزء الشرقي من البلاد، وربما يزيد إلى 500 ميغاوات؛ إذا استمر توقف إنتاج الحقل.

وتابع خليفة، أنه من المتوقع أن تتوفر الكهرباء لساعتين فقط يوميًا، في الجزء الشرقي.