سيول ترسل بارجة إلى ليبيا بعد تعرض كوري جنوبي وفلبينيين للخطف‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت سيول، اليوم الخميس، أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا في عرض قوة على ما يبدو لضمان إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي خطف مع 3 فلبينيين في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال المسؤولون إن البارجة “مونمو الأكبر” التي تزن 4 أطنان، وتشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، في طريقها إلى ليبيا.

وأضاف متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة “فرانس برس” أنه إضافة إلى “قيامها بمهمة حماية السفن التجارية، تستعد (البارجة) لجميع الفرضيات، ومنها الحاجة لتقديم دعم عسكري”.

وقال متحدث باسم المكتب الرئاسي في سيول، إن الحكومة “تبذل كل ما بوسعها بالوسائل كافة المتاحة للدولة”.

وأكد المتحدث كيم ايوي-كيوم في بيان أن “بلاده ورئيسه لم ينسياه ولا مرة”.

وأضاف أن “الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع حكومة ليبيا وحلفاء آخرين مثل الفلبين والولايات المتحدة، منذ الحادثة، من أجل سلامته وإطلاق سراحه”.

وخطف 3 مهندسين فلبينيين وكوري جنوبي في السادس من تموز/يوليو بهجوم على مشروع مياه في غرب ليبيا.

وأكدت حكومتا البلدين ظهور مواطنيها في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع. والفيديو الذي نشرته أيضًا مجموعة سايت المختصة برصد المواقع المتطرفة، يظهر الأربعة وهم يخاطبون الكاميرا بالإنجليزية.

ويظهر خلفهم مسلح جالسًا على الرمال، لكن الخاطفين لا يعلنون هويتهم كما لم تتبنَ أي جهة المسؤولية. ولم يتضح تاريخ التصوير.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، ايلمر كاتو، إن “السفارة الفلبينية في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون الفلبينيون الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي”.