الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

أفاد مصدر مسؤول في الكويت، اليوم الخميس، بأن بلاده تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب على خلفية الحادث الذي تعرَّضت له ناقلتا نفط سعوديتان أمس الأربعاء.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن أن المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت.

وقال الوزير الفالح، إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط عملاقتين في البحر الأحمر صباح أمس الأربعاء؛ ما ألحق ضررًا طفيفًا بإحداهما.

وقالت الوزارة إن “الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم تشغلهما الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، التي قالت في وقت سابق، إن إحدى الناقلات العملاقة التابعة لها لحقتها أضرار طفيفة بسبب حادث في البحر الأحمر دون أن تذكر تفاصيل”.