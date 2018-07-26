قرار من “أرامكو” بشأن شحنات النفط الخام عبر باب المندب

علّقت أرامكو السعودية إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، إذ تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقالت الشركة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي وحساباتها بمواقع التواصل، إنه “بناء على تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، توضح أرامكو السعودية أن ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وتحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر”.

وأضافت الشركة: “قد أصيبت إحدى الناقلتين أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع، بحمدالله، أي إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام”.