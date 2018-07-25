“البحري” السعودية توضح موقف ناقلتها بعد حادثة البحر الأحمر

أفادت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، اليوم الأربعاء أن إحدى ناقلاتها النفطية أُصيبت بأضرار طفيفة جراء حادث في البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في وقت سابق، إن الحوثيين في اليمن هاجموا ناقلة نفطية سعودية في البحر الأحمر، مما أسفر عن أضرار طفيفة.

وقالت “البحري” في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” اليوم:”تعلن شركة #البحري أن إحدى ناقلات النفط التابعة لها تعرضت صباح هذا اليوم الأربعاء 25/07/2018 إلى حادث خلال مرورها عبر البحر الأحمر”.

وأكدت الشركة “أنه -بحمد الله- لم ينتج عن هذا الحادث سوى أضرار بسيطة لم تسفر عن أي خسائر بشرية، أو بيئية”.