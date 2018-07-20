الكويت توافق على تزويد العراق بوقود المحطات الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الجمعة، موافقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، على تجهيز الوزارة بوقود الكازاويل، لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة جنوب العراق، بسبب تردي الخدمات وملف الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن دولة الكويت ستبدأ تجهيز العراق بوقود الكازاويل لدعم الوحدات التوليدية، وستصل يوم غد السبت أول بارجة كويتية محملة بالوقود.

وأضافت الوزارة أن موانئ البصرة ستشهد غدًا السبت وصول بارجة كويتية محملة بكمية (30 ألف) متر مكعب من وقود الكازاويل، كدفعة أولى، وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة.

وتسبب نقص ساعات التجهيز في الطاقة الكهربائية، باندلاع احتجاجات واسعة، في محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء، ليرتفع سقف المطالب لاحقًا إلى توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المتردية.

وأبدت عدة دول خليجية استعدادها لمساندة العراق في تلك الأزمة، إذ أبدى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن للعراق، لتجاوز ما يمر به من أحداث.

وتلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتصالًا هاتفيًا من أمير الكويت قبل أيام، أعرب فيه عن أمله بأن يسود العراق الأمن والسلام، وأن يسعى نحو توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه.

هذا وتقرر إرسال وفد عراقي من وزارة الكهرباء إلى المملكة العربية السعودية لبحث إمكانية تزويد العراق بالطاقة، بعد رفض إيران استئناف صادراتها من الكهرباء إلى المحافظات الجنوبية.