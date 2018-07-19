مصدر: آخر واردات اليابان من نفط إيران قد يكون في أكتوبر‎ المقبل

قال رئيس رابطة البترول اليابانية اليوم الخميس، إن من المرجح أن توقف شركات التكرير اليابانية تحميل النفط الخام الإيراني بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر، ما لم تحصل الحكومة على استثناء من العقوبات الأمريكية للسماح باستمرار الواردات.

وقال تاكاشي تسوكيوكا، الذي يرأس -أيضًا- مجلس إدارة إديميتسو كوسان، للصحفيين، إن آخر واردات اليابان من النفط الإيراني قد يكون في النصف الأول من تشرين الأول/ أكتوبر قبيل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأضاف، أن اليابان قلصت وارداتها من النفط الإيراني كثيرًا خلال جولة العقوبات الدولية السابقة على طهران، وأن رابطة البترول طلبت من الحكومة اليابانية إجراء مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة من أجل المحافظة على المستوى الحالي من واردات النفط الإيراني.