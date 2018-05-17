بمليار دولار.. “توتال” تستعد للانسحاب من مشروع للغاز الطبيعي في إيران

قالت شركة “توتال” الفرنسية العملاقة إنها تستعد للانسحاب من مشروع لتنمية حقل للغاز الطبيعي في إيران يقدر بمليار دولار في ظل فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة.
وأكدت “توتال” أنها ستقلل عملياتها بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن العقوبات.
وقررت واشنطن إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران، بعدما رُفعت عنها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 للحد من طموحاتها النووية.
وأعلنت كل من شركة التأمين الألمانية “أليانز” وشركة “ميرسك” الدنماركية للشحن أنهما يعتزمان تخفيض أعمالهما في إيران.