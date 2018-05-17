بمليار دولار.. “توتال” تستعد للانسحاب من مشروع للغاز الطبيعي في إيران

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قررت واشنطن إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران، بعدما رُفعت عنها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 للحد من طموحاتها النووية.