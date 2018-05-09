بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.. إيران تهدد “توتال” الفرنسية بشركة صينية

هدد المدير التنفيذي لشركة “بارس الوطنية” للنفط والغاز الإيراني “محمد مشكين فام”، الأربعاء، شركة “توتال” الفرنسية بأن تستبدل بها شركة صينية في حال قررت الشركة الفرنسية إلغاء استثماراتها في إيران، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

ونقلت وكالة أنباء “شانا”، التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن مشكين فام قوله، خلال زيارته معرض النفط والغاز الدولي المنعقد في طهران، “في حال قررت توتال عدم مواصلة تعاونها مع إيران، ستُستبدَل بها شركة (سي ان بي سي) الصينية، من أجل مواصلة تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز”.

وقال “إن شركة توتال الفرنسية التي استثمرت بما يبلغ 90 مليون دولار في مجالات التصميم والمناقصات في حقل بارس الجنوبي للغاز، لم تصدر أي بيان عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، بشأن عدم التعاون مع إيران في تطوير الوحدة 11 من هذا الحقل، وهي تواصل أعمالها الاستثمارية فيه”.

ونوه على أن العلاقات بين وزارة النفط الإيرانية وشركة توتال قائمة على أساس احترام الاتفاقيات المتبادلة، معتبرًا أن “الشركة الفرنسية تتبع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن رؤيته للاتفاق النووي”.

وشدد المسؤول الإيراني أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة للتعاطي مع اي إجراءات جديدة يمكن أن تصدر عن شركة توتال، وسائر الشركاء في مجال تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز.