“الطاقة الذرية” تبحث جاهزية السودان لإنشاء أول محطة نووية

بحث وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بالخرطوم، “جاهزية البنية التحتية في السودان لإنشاء أول محطة نووية في البلاد للأغراض السلمية”.

وقال مدير إدارة التوليد النووي بالوزارة، ناصر أحمد المصطفى، في بيان لوزارة الكهرباء السودانية: إن “السودان سيظل على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل استكمال البنية التحتية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية وفق معايير ومتطلبات الوكالة”.

وتابع: “ناقش وفد المنظمة مع المسؤولين السودانيين التشريعات التي وضعت لإنشاء المحطة النووية والقدرات البشرية السودانية العاملة عليها، إضافة إلى أنظمة الرقابة التي ستتبع عقب الإنشاء والاشتراطات الأمنية”.

وأضاف المصطفى:”السودان يسير بخطى حثيثة ليصل مرحلة بناء المحطة”.

ولم يشر البيان إلى موعد وصول الوفد، ومدة الزيارة، غير أنه أضاف: “تصل البلاد بعثة مراجعة متكاملة ثانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، (دون تحديد موعد)؛ للتأكد من موقف السودان وجاهزيته من ناحية البنيات التحتية اللازمة لإنشاء المحطة النووية”.

وفي مارس/ آذار الماضي، وقّعت الحكومة السودانية ونظيرتها الروسية على خارطة طريق لإنشاء محطة نووية للأغراض السلمية منتصف العام 2019.

وعقب زيارة الرئيس عمر البشير إلى موسكو، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قال وزير الكهرباء السوداني، معتز موسى، إن بلاده في “طريقها لإنشاء محطة نووية سلمية، وأنه تم التشاور مع وكالة الطاقة الروسية على خارطة طريق لبناء المحطة في 2019”.

وكان السودان أعلن أواخر العام الماضي أنه لا يعاني حاليًا عجزًا في الطاقة، وأن إنتاج الكهرباء المحلي يبلغ 3.300 ميغاواط، غير أنه في ظل تزايد الطلب على الكهرباء، تستهدف البلاد في 2020 إنتاج 5 آلاف ميغاواط.‎