مذكرة تفاهم بين مصر وشركة صينية لبناء مصنع ألواح للطاقة الشمسية بملياري دولار

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية، اليوم الخميس، أن مجموعة “جي.سي.إل” الصينية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي في مصر؛ لبناء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بتكلفة تصل إلى ملياري دولار.

وقالت الصحيفة المملوكة للدولة، إنه بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت، يوم الأربعاء، سينتج المجمع ألواحًا للطاقة الشمسية قادرة على إنتاج خمسة غيغاوات سنويًا. لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن موقع المشروع أو الإطار الزمني لتنفيذه.

وأعلنت مصر في 2014 عن خطط واسعة لتطوير مصادر للطاقة المتجددة تستهدف مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة 4.3 غيغاوات، على أن يجري إنشاؤها على مدار ثلاث سنوات، لكن مستثمرين كثيرين انسحبوا في أعقاب نزاعات بشأن العقود.

وتهدف مصر لإنتاج 20 بالمائة من حاجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2022.

وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء الاقتصاد، الذي يواجه صعوبات منذ أبعدت انتفاضة 2011 المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وطلب السيسي من الجيش المساعدة في مشروعات رئيسية للبنية التحتية، وتوزيع سلع أساسية مدعمة للمساهمة في كبح ارتفاع الأسعار.

والثقل الاقتصادي للجيش، الذي ينتج منتجات في قطاعات شتى، مثار تكهنات منذ فترة طويلة في مصر، لكن نادرًا ما يصدر تعقيب رسمي على أنشطته الاقتصادية.

وقال السيسي في مارس آذار، إن الأنشطة الاقتصادية للجيش تعادل اثنين إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقلل كثيرًا من مزاعم البعض بأن النسبة تتجاوز 50 في المائة.