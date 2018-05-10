“إيني” الإيطالية تكشف رقمًا قياسيًا لإنتاج حقل ظهر المصري

أعلنت شركة “إينى” الإيطالية، تمكنها من زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر إلى 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميًا، بعد نجاحها في تشغيل وحدة الإنتاج الثالثة من الحقل عقب 4 أشهر فقط من التشغيل.

يذكر أن شركة “إيني” أعلنت أواخر أبريل الماضي، عن وصول الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، وأنها تسعى للوصول إلى 1.2 مليار قدم مايو الجاري.

وبحسب بيان الشركة، الذي نشر على موقعها الإلكترونى اليوم، تتوقع استمرار ارتفاع الإنتاج “بالأداء الاستثنائي نفسه” ليصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا خلال أيام، و2 مليار قدم مكعبة بحلول نهاية عام 2018، على أن يصل إلى ذروته البالغة 2.7 مليار قدم مكعبة فى عام 2019.

وكانت شركة “إينى” الإيطالية أعلنت عن كشف حقل ظهر فى الـ 30 من أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام‪.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري طارق الملا، فإن إجمالي إنتاج مصر من الغاز بلغ 5.5 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد إضافة حوالى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز بعد بدء الإنتاج من 4 مشروعات هي المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الإسكندرية، وتنمية مشروع حقل نورس، وبدء الإنتاج من حقل أتول، وبدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر‪.

وبلغت الاستثمارات التى ضختها شركة “إينى” الإيطالية لتنمية حقل ظهر وبدء الإنتاج منه حوالى 5 مليارات دولار، لحفر 7 آبار، وبحسب الخطة الاستثمارية وخريطة الاستكشاف والتطوير فى منطقة الامتياز، من المخطط أن ترتفع الاستثمارات في المنطقة إلى 12 مليار دولار مع الانتهاء من المرحلة الثانية، وتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع‪.