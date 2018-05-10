ارتفاع أرباح طاقة الإماراتية في الربع الأول بفعل صعود النفط

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الخميس، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام 43% مدعومة بصعود أسعار النفط الخام.

وحققت شركة التنقيب عن النفط وتوريد الكهرباء المملوكة للدولة، ربحًا عائدًا للمساهمين بلغ 110 ملايين درهم (30 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، حسبما ذكرت الشركة في بيان للبورصة.

بالمقارنة، كانت الأرباح 77 مليون درهم في الربع الأول من 2017.

وبلغ إجمالي إيرادات أحدث ربع 4.3 مليار درهم مقابل 4.1 مليار قبل عام.

وبلغت أحجام الإنتاج 123 ألفًا و800 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في الربع الأول من 2018 بانخفاض 6% عنها قبل سنة، متأثرة بالتراجع الطبيعي وأعمال صيانة منصة ببحر الشمال.

لكن هوامش التشغيل زادت للبرميل الواحد مدفوعة بارتفاع الأسعار المحققة وفقًا للبيان.

وقال سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة طاقة في البيان، “ينصب تركيزنا في طاقة على تعزيز كفاءة الأصول في قطاع النفط والغاز، فيما ندرس فرصًا للنمو في قطاع المياه والكهرباء”.

وبلغ رصيد السيولة 12.6 مليار درهم شاملاً 3.6 مليار درهم من النقد أو ما يعادله و8.9 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة. وتراجع إجمالي الدين 790 مليون درهم في الربع الأول ليصبح 69.4 مليار درهم في 31 مارس/آذار.

وفي الشهر الماضي أصدرت طاقة سندات قيمتها 1.75 مليار درهم لسداد دين قائم.