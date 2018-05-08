“كاسكيد” ياس مول في أبوظبي تقدم عروضًا ترفيهية مجانية للعائلات

أعلنت إدارة وجهة “كاسكيد” الترفيهية في ياس مول أبوظبي، عن تقديمها لجملة من العروض والأنشطة الترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة خلال عطلات نهاية الأسبوع ، وتضمّ وجهة “كاسكيد” في ياس مول 19 مطعمًا تقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم، وتشمل الأطعمة المتوسطية والإيطالية، والآسيوية والأمريكية والبحرية ،وأكشاك الحلويات والمقاهي، والتي تقع جميعها إلى جانب وجهة عالم فيراري الترفيهية.

وينتظر زوّار وجهة “كاسكيد” خلال عطلات نهاية الأسبوع جملة من العروض الترفيهية خلال يومي الجمعة والسبت من الساعة 2 ظهرًا ولغاية الساعة 8 مساءً ،حيث يستقبل تراس “كاسكيد” الفسيح المطل على النوافير باقة من الأنشطة، والتي تبدأ بفعاليات السيرك وعطلات نهاية الأسبوع الربيعية التي تضم الرسم على الوجوه، وتشكيل المجسمات والأعمال الفنية، وعروض المهرج والفقرات المسرحيّة المسليّة، وتعليم فن تشكيل البالونات وفقرات ألعاب الخفة الحيّة.

أما خلال شهر رمضان المبارك فتنظم وجهة “كاسكيد” عطلات نهاية الأسبوع التراثية، والتي تضم محطات للحلويات والمأكولات الرمضانية إلى جانب عدد من الأنشطة المستوحاة من وحي الشهر الكريم من الساعة السادسة مساءً ولغاية منتصف الليل.

وتفتح مطاعم وجهة “كاسكيد” أبوابها على مدار الأسبوع بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء، وتتوفر مواقف مغطاة للسيارات ضمن مواقف “ياس مول” و”جراند بريكس”، حيث يمكن اتّباع اللوحات الإرشادية نحو عالم فيراري ومدخل وجهة “كاسكيد”، ومن الممكن للزوار أيضاً استخدام المواقف الخاصة عند مدخل “عالم فيراري”.